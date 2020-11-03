Фонды соцстраха будут выдавать выплаты безработным на организацию бизнеса

В Украине Фонд социального страхования и Фонд общеобязательного государственного социального страхования уполномочили выдавать выплаты безработным на организацию бизнеса. Верховная рада приняла соответствующий законопроект №3692 во втором чтении.
Об этом сообщает РБК-Украина.
За документ проголосовали 295 парламентариев. Он вносит изменения в раздел II "Заключительные положения" закона о внесении изменений в госбюджет на 2020 год.
В документе прописана возможность за счет средств вышеуказанных фондов финансировать расходы на одноразовую выплату помощи по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности.
Также фонды на случай безработицы в этот период осуществляют страховые выплаты утраченного заработка (или соответствующей его части) в зависимости от степени потери работником профессиональной трудоспособности в случае, если он пострадал от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.
Кроме того, фонды также осуществляют:
Напомним, в начале сентября Рада приняла соответствующий законопроект №3692 за основу.
Как писало РБК-Украина, в конце октября Нацбанк Украины улучшил прогноз по безработице в Украине в 2020 году по методологии Международной организации труда до 9,4%. В июле НБУ прогнозировал безработицу на уровне 10%.