ФБР оголосило в розшук "кухаря Путіна": втручався в американські вибори

Повідомляється, що за інформацію, яка може привести до арешту Пригожина, пропонується винагорода на суму 250 000 доларів.

Його розшукують за участь у змові проти США почав з 2014 по лютий 2018 року. Пригожин був основним спонсором Санкт-Петербурзького агентства інтернет-досліджень (IRA) - так званої "фабрики тролів".

За даними ФБР, Пригожин контролював операції щодо втручання в американські вибори шляхом крадіжки особистих даних громадян США і масового створення фейкових акаунтів в соціальних мережах. Ці дії були спрямовані на "значну кількість" американців, щоб вплинути на вибори 2016 року.

ФБР нагадало, що в лютому 2018 року Окружний суд округу Колумбія видав федеральний ордер на арешт Пригожина.

Зазначимо, Пригожина називають "кухарем Путіна", оскільки він є власником кейтерингового бізнесу, який займаєтья організацією харчування вищих осіб російської держави.

Крім того, його називають засновником приватної військової компанії "Вагнера". Ця компанія вербує найманців для участі у військових конфліктах на Донбасі, в Сирії і так далі.