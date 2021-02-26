ФБР объявило в розыск "повара Путина": вмешивался в американские выборы

Сообщается, что за информацию, которая может привести к аресту Пригожина, предлагается вознаграждение в 250 000 долларов.

Его разыскивают за участие в заговоре против США с начал 2014 по февраль 2018 года. Пригожин являлся основным спонсором Санкт-Петербургского агентства интернет-исследований (IRA) - так называемой "фабрики троллей".

По данным ФБР, Пригожин контролировал операции по вмешательству в американские выборы путем кражи личных данных граждан США и массового создания фейковых аккаунтов в социальных сетях. Эти действия были направлены на "значительное количество" американцев, чтобы повлиять на выборы 2016 года.

ФБР напомнило, что в феврале 2018 года Окружной суд округа Колумбия выдал федеральный ордер на арест Пригожина.

Отметим, Пригожина называют "поваром Путина", поскольку он является владельцем кейтерингового бизнеса, который занимается организацией питания высших лиц российского государства.

Кроме того, его называют основателем частной военной компании "Вагнера". Эта компания вербует наемников для участия в военных конфликтах на Донбассе, в Сирии и так далее.