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Євросоюз та США домовилися разом протистояти Росії та Китаю

Автор: Дмитро Левицький

Міністри закордонних справ Євросоюзу сьогодні домовилися з держсекретарем США про координацію зусиль для протидії Росії та Китаю. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель розповів, що це була "насичена розмова".

Про це йшлося на прес-конференції в Брюсселі.

"Це була вкрай насичена розмова. Ми підтвердили свої наміри разом відповідати на зовнішні виклики, включно з протидією Росії та Китаю", - сказав Боррель.

Крім того, ЄС та США домовилися про забезпечення їхнього світового лідерства в боротьбі з пандемією коронавірусу, економічному відновленні та просуванні демократії у світі, яка "сьогодні перебуває під ударом".

"Демократія сьогодні перебуває під ударом, тому США і Євросоюз повинні довести всьому світові, що це найкраща система. Ми повинні гарантувати, що США і ЄС забезпечать собі світове лідерство в боротьбі з пандемією, економічному відновленні, поширенні у світі демократії та прав людини", - наголосив дипломат.

Нагадаємо, до цього Боррель анонсував введення санкцій проти Росії. За його словами, нові обмежувальні заходи ухвалять протягом тижня.

Як писало РБК-Україна, Євросоюз може ввести санкції проти Росії через ситуації з Навальним.

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