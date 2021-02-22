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Евросоюз и США договорились вместе противостоять России и Китаю

Автор: Дмитрий Левицкий

Министры иностранных дел Евросоюза сегодня договорились с госсекретарем США о координации усилий для противодействия России и Китаю. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что это был "насыщенный разговор".

Об этом шла речь на пресс-конференции в Брюсселе.

"Это была очень насыщенная беседа. Мы подтвердили свои намерения вместе отвечать на внешние вызовы, включая противодействие России и Китаю", - сказал Боррель.

Кроме того, ЕС и США договорились об обеспечении их мирового лидерства в борьбе с пандемией коронавируса, экономическом восстановлении и продвижении демократии в мире, которая "сегодня находится под ударом".

"Демократия сегодня находится под ударом, поэтому США и Евросоюз должны доказать всему миру, что это лучшая система. Мы должны гарантировать, что США и ЕС обеспечат себе мировое лидерство в борьбе с пандемией, экономическом восстановлении, распространении в мире демократии и прав человека", - подчеркнул дипломат.

Напомним, до этого Боррель анонсировал введение санкций против России. По его словам, новые ограничительные меры примут в течение недели.

Как писало РБК-Украина, Евросоюз может ввести санкции против России из-за ситуации с Навальным.

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