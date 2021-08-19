Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати: що це означає

Єврокомісія прийняла рішення про визнання українського COVID-сертифіката у додатку "Дія". Документ у Європі прийматимуть із завтрашнього дня, 20 серпня. Україна, в свою чергу, визнає цифровий сертифікат ЄС.
Детальніше про правила отримання COVID-сертифіката - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram, документ у додатку" Дія " можуть отримати ті українці, які пройшли повний курс вакцинації.
"Український цифровий COVID-сертифікат дозволяє вільно подорожувати до Європейського союзу і відтепер визнається для пред'явлення всередині країн ЄС", - написав прем'єр.
Згідно з інформацією, на сайті Єврокомісії,
Крім того, повідомляється, що повністю вакциновані особи з COVID-сертифікатом звільняються від необхідності здавати тест на коронавірус або проходити карантин
Згідно з рішенням Кабінету міністрів України, до переліку вакцин, після яких Україна видає COVID-сертифікат, входять:
Мінцифри в липні почала бета-тестування COVID-сертифікатів на iOS, а в серпні і на Android. Протестувати документи можуть українці, які завершили курс вакцинації на території України.
Як повідомили в прес-службі відомства, COVID-сертифікати будуть працювати, як і інші документи в "Дії". Перевірити дійсність сертифіката можна буде за QR-кодом. Крім того, пізніше сертифікат можна буде згенерувати після негативного результату ПЛР-тестів або після хвороби.