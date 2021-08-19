Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати: що це означає

Хто може отримати COVID-сертифікат

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram, документ у додатку" Дія " можуть отримати ті українці, які пройшли повний курс вакцинації.

"Український цифровий COVID-сертифікат дозволяє вільно подорожувати до Європейського союзу і відтепер визнається для пред'явлення всередині країн ЄС", - написав прем'єр.

Які вакцини приймають в Європі

Згідно з інформацією, на сайті Єврокомісії,

Крім того, повідомляється, що повністю вакциновані особи з COVID-сертифікатом звільняються від необхідності здавати тест на коронавірус або проходити карантин

COVID-сертифікат

Згідно з рішенням Кабінету міністрів України, до переліку вакцин, після яких Україна видає COVID-сертифікат, входять:

Pfizer, Moderna, CoronaVac, AstraZeneca, Vaxveria (AstraZeneca), CoviShield, Janssen (Johnson & Johnson).

Хто може отримати COVID-сертифікат у додатку "Дія"

Мінцифри в липні почала бета-тестування COVID-сертифікатів на iOS, а в серпні і на Android. Протестувати документи можуть українці, які завершили курс вакцинації на території України.

Як повідомили в прес-службі відомства, COVID-сертифікати будуть працювати, як і інші документи в "Дії". Перевірити дійсність сертифіката можна буде за QR-кодом. Крім того, пізніше сертифікат можна буде згенерувати після негативного результату ПЛР-тестів або після хвороби.