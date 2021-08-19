RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати: що це означає

Автор: Ирина Гамерская

Єврокомісія прийняла рішення про визнання українського COVID-сертифіката у додатку "Дія". Документ у Європі прийматимуть із завтрашнього дня, 20 серпня. Україна, в свою чергу, визнає цифровий сертифікат ЄС.

Детальніше про правила отримання COVID-сертифіката - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Хто може отримати COVID-сертифікат

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram, документ у додатку" Дія " можуть отримати ті українці, які пройшли повний курс вакцинації.

"Український цифровий COVID-сертифікат дозволяє вільно подорожувати до Європейського союзу і відтепер визнається для пред'явлення всередині країн ЄС", - написав прем'єр.

Які вакцини приймають в Європі

Згідно з інформацією, на сайті Єврокомісії,

Крім того, повідомляється, що повністю вакциновані особи з COVID-сертифікатом звільняються від необхідності здавати тест на коронавірус або проходити карантин

COVID-сертифікат

Згідно з рішенням Кабінету міністрів України, до переліку вакцин, після яких Україна видає COVID-сертифікат, входять:

  1. Pfizer,
  2. Moderna,
  3. CoronaVac,
  4. AstraZeneca,
  5. Vaxveria (AstraZeneca),
  6. CoviShield,
  7. Janssen (Johnson & Johnson).

Хто може отримати COVID-сертифікат у додатку "Дія"

Мінцифри в липні почала бета-тестування COVID-сертифікатів на iOS, а в серпні і на Android. Протестувати документи можуть українці, які завершили курс вакцинації на території України.

Як повідомили в прес-службі відомства, COVID-сертифікати будуть працювати, як і інші документи в "Дії". Перевірити дійсність сертифіката можна буде за QR-кодом. Крім того, пізніше сертифікат можна буде згенерувати після негативного результату ПЛР-тестів або після хвороби.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзКоронавірус