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Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты: что это значит

Автор: Ирина Гамерская

Еврокомиссия приняла решение о признании украинского COVID-сертификата в приложении "Дія". Документ в Европе будут принимать с завтрашнего дня, 20 августа. Украина, в свою очередь, признает Цифровой сертификат ЕС.

Подробнее о правилах получения COVID-сертификата - в материале РБК-Украина ниже.

Кто может получить COVID-сертификат

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, документ в приложении "Дія" могут получить те украинцы, которые прошли полный курс вакцинации.

"Украинский цифровой COVID-сертификат позволяет свободно путешествовать в Европейский союз и отныне признается для предъявления внутри стран ЕС", - написал премьер.

Какие вакцины принимают в Европе

Согласно информации, на сайте Еврокомиссии,

Кроме того, сообщается, что полностью вакцинированные лица с COVID-сертификатом освобождаются от необходимости сдавать тест на коронавирус или проходить карантин

COVID-сертификат

Согласно решению Кабинета министров Украины, в перечень вакцин, после которых Украина выдает COVID-сертификат, входят:

  1. Pfizer,
  2. Moderna,
  3. CoronaVac,
  4. AstraZeneca,
  5. Vaxveria (AstraZeneca),
  6. CoviShield,
  7. Janssen (Johnson & Johnson).

Кто может получить COVID-сертификат в приложении "Дія"

Минцифры в июле начала бета-тестирования COVID-сертификатов на iOS, а в августе и на Android. Протестировать документы могут украинцы, завершившие курс вакцинации на территории Украины.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, COVID-сертификаты будут работать, как и другие документы в "Дії". Проверить действительность сертификата можно будет по QR-коду. Кроме того, позже сертификат можно будет сгенерировать после отрицательного результата ПЦР-тестов или после болезни.

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