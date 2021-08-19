Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты: что это значит

Еврокомиссия приняла решение о признании украинского COVID-сертификата в приложении "Дія". Документ в Европе будут принимать с завтрашнего дня, 20 августа. Украина, в свою очередь, признает Цифровой сертификат ЕС.
Подробнее о правилах получения COVID-сертификата - в материале РБК-Украина ниже.
Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, документ в приложении "Дія" могут получить те украинцы, которые прошли полный курс вакцинации.
"Украинский цифровой COVID-сертификат позволяет свободно путешествовать в Европейский союз и отныне признается для предъявления внутри стран ЕС", - написал премьер.
Согласно информации, на сайте Еврокомиссии,
Кроме того, сообщается, что полностью вакцинированные лица с COVID-сертификатом освобождаются от необходимости сдавать тест на коронавирус или проходить карантин
Согласно решению Кабинета министров Украины, в перечень вакцин, после которых Украина выдает COVID-сертификат, входят:
Минцифры в июле начала бета-тестирования COVID-сертификатов на iOS, а в августе и на Android. Протестировать документы могут украинцы, завершившие курс вакцинации на территории Украины.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, COVID-сертификаты будут работать, как и другие документы в "Дії". Проверить действительность сертификата можно будет по QR-коду. Кроме того, позже сертификат можно будет сгенерировать после отрицательного результата ПЦР-тестов или после болезни.