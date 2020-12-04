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Євросоюз відклав проведення Ради асоціації Україна-ЄС

Автор: Инна Собора

Євросоюз відклав проведення Ради асоціації Україна-ЄС. Засідання хочуть провести в очному форматі, а не у форматі відеоконференції.

Про це повідомляє DW з посиланням на джерело в структурах ЄС.

Раніше засідання планувалося провести у форматі відеоконференції через пандемію коронавірусу.

Така зустріч у віртуальному форматі була би неформальною, адже у ЄС будь-які формальні засідання на політичному рівні можуть проводитися лише фізично. І лише тоді вони можуть ухвалювати рішення.

Відеоконференція планувалася на 8 грудня. На Раді асоціації ЄС представляє верховний представник з зовнішньої та безпекової політики, а Україну - прем'єр-міністр.

Раніше оприлюднили щорічний звіті ЄС про реалізацію угоди про асоціацію з Україною. Зокрема, документ наголошує, що Україна має продовжити реформи, передбачені угодою про асоціацію з Європейським союзом.

Нагадаємо, до цього Європарламент виступив із заявою про те, що цінує прогрес реформ в Україні, але розчарований через олігархів.

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