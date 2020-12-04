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Евросоюз отложил проведение Совета ассоциации Украина-ЕС

Автор: Инна Собора

Евросоюз отложил проведение Совета ассоциации Украина-ЕС. Заседание хотят провести в очном формате, а не в формате видеоконференции.

Об этом сообщает DW со ссылкой на источник в структурах ЕС.

Ранее заседание планировалось провести в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса.

Такая встреча в виртуальном формате была бы неформальной, ведь в ЕС любые формальные заседания на политическом уровне могут проводиться только физически. И только тогда они могут принимать решения.

Видеоконференция планировалась на 8 декабря. На Совете ассоциации ЕС представляет верховный представитель по внешней политики и безопасности, а Украину - премьер-министр.

Ранее обнародовали ежегодный отчете ЕС о реализации соглашения об ассоциации с Украиной. В частности, документ отмечает, что Украина должна продолжить реформы, предусмотренные соглашением об ассоциации с Европейским союзом.

Напомним, до этого Европарламент выступил с заявлением о том, что ценит прогресс реформ в Украине, но разочарован из-за олигархов.

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