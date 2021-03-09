Євросоюз має запустити COVID-паспорта до літа, - МЗС Чехії

За його словами, якщо Брюссель не запустить сертифікати до літа, то Чехія розгляне питання про більш вузьку систему поїздок з сусідніми країнами. Він також зазначив, що Єврокомісія має представити свій план 17 березня.

У той же час Петржичек проти дискримінації тих, хто ще не вакцинувався.

"Наш пріоритет - не дискримінувати людей. Так що для тих, хто не може пройти вакцинацію, подорож з тестом - це альтернатива вакцинації... Система має бути готова до літа", - додав міністр.