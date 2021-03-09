Евросоюз должен запустить COVID-паспорта до лета, - МИД Чехии

По его словам, если Брюссель не запустит сертификаты до лета, то Чехия рассмотрит вопрос о более узкой системе поездок с соседними странами. Он также отметил, что Еврокомиссия должна представить свой план 17 марта.

В то же время Петржичек против дискриминации тех, кто еще не вакцинировался.

"Наш приоритет - не дискриминировать людей. Так что для тех, кто не может пройти вакцинацию, путешествие с тестом - это альтернатива вакцинации… Система должна быть готова к лету", - добавил министр.