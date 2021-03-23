Європа розірвала відносини з Росією, - Лавров

За його словами, РФ завжди була за просування відносин з ЄС зі всіма азимутами.

"Європа ці відносини розірвала, просто зруйнувавши всі механізми, які створювалися багато років, і у нас залишилися тільки партнери - окремі європейські країни", - заявив Лавров.

Він заявив, що вся інфраструктура цих відносин "знищена односторонніми рішеннями Брюсселя".

За словами Лаврова, "США, Європа і Захід в цілому по суті справи підміняють дипломатію, мистецтво якої втрачають, ось цими кроками з нав'язування всім іншим своїх правил, які, вони вважають, повинні лежати в основі світопорядку - не міжнародне право, а правила".