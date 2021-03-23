Европа разорвала отношения с Россией, - Лавров

По его словам, РФ всегда была за продвижение отношений с ЕС по всем азимутам.

"Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались много лет, и у нас остались только партнеры - отдельные европейские страны", - заявил Лавров.

Он заявил, что вся инфраструктура этих отношений "уничтожена односторонними решениями Брюсселя".

По словам Лаврова, "США, Европа и Запад в целом по сути дела подменяют дипломатию, искусство которой теряют, вот этими шагами с навязыванием всем другим своих правил, которые, они считают, должны лежать в основе миропорядка - не международное право, а правила".