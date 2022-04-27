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Єврокомісія запропонувала скасувати мита на товари з України, - Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль (УНІАН)
Автор: Антон Федорців

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив наміри Європейського Союзу скасувати всі мита та квоти на експорт українських товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал прем'єра.

Очільник уряду заявив про пропозицію Єврокомісії призупинити дію всіх обмежень на ввезення українських товарів до ЄС на рік. Цей жест підтримки повинен підтримати економіку України.

"ЄС ніколи раніше не вживав таких масштабних заходів із лібералізації торгівлі щодо жодної країни. Для нашого бізнесу це відкриває додаткові можливості, а наша продукція стає більш конкурентоздатною на європейському ринку", – заявив Шмигаль.

Кабінет міністрів досягнув попередніх домовленостей і продовжує вести перемовини з Польщею, Румунією, Литвою, Німеччиною і низкою інших країн щодо використання портів для організації експорту. Уряд також працюватиме над скасуваннями мит й іншими союзниками.

До слова, Кремль пригрозив європейським клієнтам "Газпрому" припиненням постачання блакитного палива.

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