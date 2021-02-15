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Євроінтеграційні закони та старт вакцинації. СН пропонує заслухати Шмигаля

Новость на русском → Україна, Понеділок 15 лютого 2021 11:57
Євроінтеграційні закони та старт вакцинації. СН пропонує заслухати Шмигаля Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Фракція "Слуга народу" пропонує заслухати прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на годині запитань до уряду у Верховній раді. Його хочуть заслухати щодо необхідних для євроінтеграції законів та початку вакцинації в Україні.

Про це заявив перший замглави фракції СН Олександр Корнієнко у ході погоджувальної ради ВР.

"Щодо години запитань до уряду... щодо засідання Ради асоціації, що відбулось минулого тижня. Хотілось би побачити погляд уряду на це... конкретний план тих законів і законопроектів, які потрібно нам приймати, щоб ця євроінтеграція активніше відбувалася", - зазначив нардеп.

За його словами, парламентарі хочуть заслухати главу Кабінету міністрів також щодо старту вакцинації.

"Треба запросити Дениса Анатолійовича Шмигаля із доповіддю щодо результатів Ради асоціації, із тими законодавчими завданнями, які тепер стоять перед Кабміном, перед ВР. Ну а якщо в нього лишиться кілька хвилин доповісти нам про старт вакцинації, буде теж непогано. І тарифи", - сказав Корнієнко.

    Нагадаємо, 11 лютого в Брюсселі відбулося сьоме засідання Ради асоціацію між Україною та Європейським союзом. ЄС привітав реформаторські зусилля Києва, але наголосив на необхідності збільшити ефективність боротьби з корупцією.

    Як писало РБК-Україна, Міністерство закордонних справ України привітало прийняття Європейським парламентом доповідь щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

    Детальніше про те, як буде проводитися вакцинація, читайте в матеріалі РБК-Україна "Старт вакцинації: кого і як в Україні будуть прищеплювати від коронавірусу".

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