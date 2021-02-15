Євроінтеграційні закони та старт вакцинації. СН пропонує заслухати Шмигаля

Фракція "Слуга народу" пропонує заслухати прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на годині запитань до уряду у Верховній раді. Його хочуть заслухати щодо необхідних для євроінтеграції законів та початку вакцинації в Україні.

Про це заявив перший замглави фракції СН Олександр Корнієнко у ході погоджувальної ради ВР.

"Щодо години запитань до уряду... щодо засідання Ради асоціації, що відбулось минулого тижня. Хотілось би побачити погляд уряду на це... конкретний план тих законів і законопроектів, які потрібно нам приймати, щоб ця євроінтеграція активніше відбувалася", - зазначив нардеп.

За його словами, парламентарі хочуть заслухати главу Кабінету міністрів також щодо старту вакцинації.

"Треба запросити Дениса Анатолійовича Шмигаля із доповіддю щодо результатів Ради асоціації, із тими законодавчими завданнями, які тепер стоять перед Кабміном, перед ВР. Ну а якщо в нього лишиться кілька хвилин доповісти нам про старт вакцинації, буде теж непогано. І тарифи", - сказав Корнієнко.