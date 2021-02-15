Евроинтеграционные законы и старт вакцинации. СН предлагает заслушать Шмыгаля

Фракция "Слуга народа" предлагает заслушать премьер-министра Дениса Шмыгаля на часе вопросов к правительству в Верховной раде. Его хотят заслушать по поводу необходимых для евроинтеграции законов и начала вакцинации в Украине.

Об этом заявил первый замглавы фракции СН Александр Корниенко в ходе согласительного совета ВР.

"О часе вопросов к правительству... о заседании Совета ассоциации, которое состоялось на прошлой неделе. Хотелось бы увидеть взгляд правительства на это... конкретный план тех законов и законопроектов, которые нужно нам принимать, чтобы эта евроинтеграция активно происходила", - отметил нардеп.

По его словам, парламентарии хотят заслушать главу Кабинета министров также по поводу старта вакцинации.

"Надо пригласить Дениса Анатольевича Шмыгаля с докладом о результатах Совета ассоциации, с теми законодательными задачами, которые теперь стоят перед Кабмином, перед ВР. Ну а если у него останется несколько минут доложить нам о старте вакцинации, будет тоже неплохо. И тарифы", - сказал Корниенко.