Евроинтеграционные законы и старт вакцинации. СН предлагает заслушать Шмыгаля
Фракция "Слуга народа" предлагает заслушать премьер-министра Дениса Шмыгаля на часе вопросов к правительству в Верховной раде. Его хотят заслушать по поводу необходимых для евроинтеграции законов и начала вакцинации в Украине.
"О часе вопросов к правительству... о заседании Совета ассоциации, которое состоялось на прошлой неделе. Хотелось бы увидеть взгляд правительства на это... конкретный план тех законов и законопроектов, которые нужно нам принимать, чтобы эта евроинтеграция активно происходила", - отметил нардеп.
По его словам, парламентарии хотят заслушать главу Кабинета министров также по поводу старта вакцинации.
"Надо пригласить Дениса Анатольевича Шмыгаля с докладом о результатах Совета ассоциации, с теми законодательными задачами, которые теперь стоят перед Кабмином, перед ВР. Ну а если у него останется несколько минут доложить нам о старте вакцинации, будет тоже неплохо. И тарифы", - сказал Корниенко.
Напомним, 11 февраля в Брюсселе состоялось седьмое заседание Совета ассоциации между Украиной и Европейским союзом. ЕС поприветствовал реформаторские усилия Киева, но отметил необходимость увеличить эффективность борьбы с коррупцией.
Как писало РБК-Украина, Министерство иностранных дел Украины поприветствовало принятый Европейским парламентом доклад по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Подробнее о том, как будет проводиться вакцинация, читайте в материале РБК-Украина "Старт вакцинации: кого и как в Украине будут прививать от коронавируса".