ЄСПЛ вимагає від Росії негайно звільнити Навального

Повідомляється, що 16 лютого Палата з семи суддів ЄСПЛ вирішила в інтересах сторін та належного ведення розгляду дати вказівку Росії у відповідності з правилом 39 регламенту звільнити Навального.

Як повідомив директор Фонду боротьби з корупції Іван Жданов, 39 правило є екстреним механізмом, коли ЄСПЛ вважає, що до основного судового розгляду будь-якій країні треба вжити термінових заходів, які стосуються життя або здоров'я людини.