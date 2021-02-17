ЕСПЧ требует от России немедленно освободить Навального

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) требует от Российской Федерации немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального. При этом суд руководствуется экстренным правилом, которое применяется редко.
Об этом говорится в сообщении на сайте команды Навального.
Сообщается, что 16 февраля Палата из семи судей ЕСПЧ решила в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства дать указание России в соответствии с правилом 39 регламента освободить Навального.
Как сообщил директор Фонда борьбы с коррупции Иван Жданов, 39 правило является экстренным механизмом, когда ЕСПЧ считает, что до основного судебного разбирательства какой-либо стране нужно принять срочные меры, которые касаются жизни или здоровья человека.
Напомним, ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон внимательно следит за развитием событий по делу Навального, а также готов оказывать давление на "страны, угрожающие общечеловеческим ценностям".
Также сообщалось, что Евросоюз может ввести санкции против России из-за ситуации с Навальным в марте этого года. Над санкциями начали работать еще на прошлой неделе.