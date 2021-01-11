ЄСПЛ цього тижня винесе рішення щодо кримської справи України проти Росії

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) цього тижня прийме попереднє рішення щодо кримській справі України проти Росії. Дане рішення стосується прийнятності розгляду спору.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ЄСПЛ.

Повідомляється, що рішення Великої палати у справі оголосять на відкритому слуханні 14 січня 2021 року. Судовий процес стосується систематичних порушень прав людини в Криму з боку окупаційної влади.

Як заявив міністр юстиції України Денис Малюська, рішення про прийнятність справи не буде рішенням по суті.

"...але це, звичайно, буде важливим проміжним результатом. Якщо ЄСПЛ визнає справу прийнятною, то суд розгляне заяву України по суті", - зазначив міністр.

Він також додав, що Україна намагається притягти Росію до відповідальності за катування, незаконні арешти та судові переслідування українських громадян. На підтримку позиції Києва представлено дані про розгортання російської армії на півострові і показання 50 свідків, в тому числі полонених "самооборони Криму".

Як зазначив заступник міністра юстиції - агент ЄСПЛ Іван Ліщина, російська сторона наполягала на тому, що Україна нібито не дотримується критеріїв прийнятності, викладених у Конвенції про захист прав людини. Українська сторона підкреслює, що Москва з 27 лютого 2014 року здійснює ефективний контроль над Кримом, а також застосовує "адміністративну практику" порушень прав людини.

Нагадаємо, ЄСПЛ розпочав слухання у справі України проти Росії ще у вересні 2019 року.

Раніше ЄСПЛ прийняв сторону України у справі про виплату пенсій в окупованих районах Донбасу.