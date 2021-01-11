ЕСПЧ на этой неделе примет решение по крымскому делу Украины против России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на этой неделе примет предварительное решение по крымскому делу Украины против России. Данное решение касается приемлемости рассмотрения спора.
Об этом говорится в сообщении на сайте ЕСПЧ.
Сообщается, что решение Большой палаты по этому делу огласят на открытом слушании 14 января 2021 года. Судебный процесс касается систематических нарушений прав человека в Крыму со стороны оккупационной власти.
Как заявил министр юстиции Украины Денис Малюська, решение о приемлемости дела не будет решением по существу.
"…но это, конечно, будет важным промежуточным результатом. Если ЕСПЧ признает дело приемлемым, то суд рассмотрит заявление Украины по существу", - отметил министр.
Он также добавил, что Украина пытается привлечь Россию к ответственности за пытки, незаконные аресты и судебные преследования украинских граждан. В поддержку позиции Киева представлены данные о развертывании российской армии на полуострове и показания 50 свидетелей, в том числе пленных "самообороны Крыма".
Как отметил замминистра юстиции - агент ЕСПЧ Иван Лищина, российская сторона настаивала на том, что Украина якобы не соблюдает критериев приемлемости, которые изложены в Конвенции о защите прав человека. Украинская сторона подчеркивает, что Москва с 27 февраля 2014 года осуществляет эффективный контроль над Крымом, а также применяет "административную практику" нарушений прав человека.
Напомним, ЕСПЧ начал слушания по делу Украины против России еще в сентябре 2019 года.
Ранее ЕСПЧ принял сторону Украины в деле о выплате пенсий в оккупированных районах Донбасса.