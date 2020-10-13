Ще один член Координаційної ради Білорусі виїхав у Польщу

Член президії Координаційної ради білоруської опозиції Сергій Дилевський покинув країну. Він поїхав у Польщу з міркувань безпеки.

Про це повідомляє "Наша Ніва".

Раніше він відправив сім'ю в Польщу.

Сергій Дилевський був лідером страйкому Мінського тракторного заводу (МТЗ). Він був звільнений з МТЗ. Також Дилевський є членом Координаційної ради опозиції Білорусі.

Раніше член президії Координаційної ради Білорусі Максим Знак пропав і перестав виходити на зв'язок. Максим Знак став підозрюваним у справі про спробу захоплення влади в країні.

Крім того, в Білорусі затримали ще одного члена Координаційної ради опозиції - Костянтина Титова.

Також місяць тому повідомлялося про затримання на кордоні з Україною опозиціонерки Марії Колеснікової.

Крім того, ще двох білоруських опозиціонерів вивезли з території Білорусі.