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Еще один член Координационного совета Беларуси выехал в Польшу

Автор: Анастасия Рокитна

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Сергей Дылевский покинул страну. Он уехал в Польшу из соображений безопасности.

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Об этом сообщает "Наша Нива".

Ранее он отправил семью в Польшу.

Сергей Дылевский был лидером стачкома Минского тракторного завода (МТЗ). Он был уволен с МТЗ. Также Дылевский является членом Координационного совета оппозиции Беларуси.

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