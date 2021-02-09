Ще два роки випробувань. Криза у сфері туризму триватиме до 2023 року
Туристична галузбь постраждала чи не найбільше від пандемії. Про її відновлення можна говорити не раніше 2023 року.
Про це заявив міністр культури України Олександр Ткаченко на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".
За його словами, на початку пандемії прогнозувалось, що сфера креативних індустрій та культури зазнає найбільше збитків.
"За прогнозами туристичної галузі, криза буде до 2023 року. Про відновлення можна говорити наприкінці 2023 року. Попереду щонайменше два роки випробувань", - заявив він.
Найбільше постраждали такі галузі: туризм, туристичні агенства та кінотеатри, додав він.
Нагадаємо, Верховна рада схвалила в другому читанні зміни до Податкового кодексу, якими вводяться пільги в оподаткуванні для сфери культури, туризму і креативних індустрій. Нардепи схвалили відповідний законопроект №3851.
Раніше генеральний секретар ООН Антоніо Гуттериш заявив, що 120 мільйонів робочих місць в індустрії туризму знаходяться під загрозою.
Також в інтерв'ю РБК-Україна Владислав Криклій розповів, що міжнародні авіаперевезення можуть повністю відновитись з 2023 року. Цього року Україна може вийти на половину обсягів авіаперевезень від 2019 року.