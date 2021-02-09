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Еще два года испытаний. Кризис в сфере туризма продлится до 2023 года

Новина українською → Киев, Вторник 09 февраля 2021 11:25
Еще два года испытаний. Кризис в сфере туризма продлится до 2023 года Фото: Александр Ткаченко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Туристическая сфера пострадала от пандемии больше всех. Об ее восстановлении можно говорить не ранее 2023 года.

Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

По его словам, в начале пандемии прогнозировалось, что сфера креативных индустрий и культуры понесет больше всех убытков.

"По прогнозам туристической отрасли, кризис будет до 2023 года. О восстановлении можно говорить в конце 2023 года. Впереди как минимум два года испытаний", - заявил он.

Больше всего пострадали такие отрасли: туризм, туристические агентства и кинотеатры, добавил он.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении изменения в Налоговый кодекс, которыми вводятся льготы в налогообложении для сферы культуры, туризма и креативных индустрий. Нардепы одобрили соответствующий законопроект №3851.

Ранее генеральный секретарь ООН Антонио Гуттер заявил, что 120 млн рабочих мест в индустрии туризма находятся под угрозой.

Также в интервью РБК-Украина Владислав Криклий рассказал, что международные авиаперевозки могут полностью возобновится с 2023 года. В этом году Украина может выйти на половину объемов авиаперевозок от 2019 года.

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