ЄС виділив Україні черговий транш на 600 млн євро

Європейський союз виділив Україні черговий транш на 600 млн євро. Кредит піде на забезпечення макрофінансової стабільності країни.

Про це у Twitter повідомив прем'єр-міністр Дмитро Шмигаль.

"Україна високо цінує підтримку Європейського союзу. Вдячні Валдісу Домбровскісу (віце-президент Єврокомісії, - ред.) та Європейській комісії за черговий транш у сумі 600 млн євро. Це зміцнить макрофінансову стабільність України в складні часи пандемії COVID-19", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас розповів в інтерв'ю РБК-Україна, що Євросоюз готується виплатити перший транш макрофінансової допомоги з програми на 1,2 млрд євро, але після того, як рішення про свій транш прийме МВФ.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що сподівається на те, що дата приїзду місії Міжнародного валютного фонду може стати відома в грудні. При цьому він не виключив того, що надання траншу затягнеться, і на це в Кабінеті міністрів вже мають план "Б".