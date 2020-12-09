ЕС выделил Украине очередной транш на 600 млн евро

Европейский союз выделил Украине очередной транш на 600 млн евро. Кредит пойдет на обеспечение макрофинансовой стабильности страны.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Дмитрий Шмыгаль.

"Украина высоко ценит поддержку Европейского союза. Благодарны Валдису Домбровскису (вице-президент Еврокомиссии, - ред.) и Европейской комиссии за очередной транш в сумме 600 млн евро. Это укрепит макрофинансовую стабильность Украины в сложные времена пандемии COVID-19", - отметил он.

Напомним, ранее посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас рассказал в интервью РБК-Украина, что Евросоюз готовится выплатить первый транш макрофинансовой помощи из программы на 1,2 млрд евро, но после того, как решение о своем транше примет МВФ.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что надеется на то, что дата приезда миссии Международного валютного фонда может стать известна в декабре. При этом он не исключил того, что предоставление транша затянется, и на это в Кабинете министров уже имеют план "Б".