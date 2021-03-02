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США можуть сьогодні запровадити санкції проти РФ у справі Навального, - Reuters

Новость на русском → США, Вівторок 02 березня 2021 05:45
США можуть сьогодні запровадити санкції проти РФ у справі Навального, - Reuters Фото: Олексій Навальний (instagram)
Автор: Даша Харченко

У вівторок, 2 березня, США можуть ввести санкції проти Росії через ситуацію з отруєнням і переслідуванням опозиціонера Олексія Навального. Розглядається можливість введення санкцій щодо російських офіційних осіб.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

За даними джерел, США введуть санкції в рамках закону про контроль над хімічною і біологічною зброєю від 1991 року, а також відповідно до двох виконавчих указів.

Один з них був підписаний після анексії Криму Росією у 2014 році і передбачає можливість введення санкцій щодо російських офіційних осіб. Другий стосується боротьби з розповсюдженням зброї масового знищення.

Раніше РБК-Україна писало, що Адміністрація президента США Джо Байдена готується ввести санкції проти Росії у зв'язку з ситуацією Олексія Навального на цьому тижні. Американські санкції будуть синхронізовані з європейськими. Ці санкції стануть першими заходами щодо Росії, які будуть введені при Байденові. Очікується, що вони зададуть тон політиці Вашингтона щодо Москви.

Нагадаємо, що Європейський союз 2 березня представить нові санкції проти Росії через Навального.

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