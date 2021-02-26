ЄС введе санкції проти Росії через Навального раніше, ніж очікувалося

Європейський союз введе санкції проти Росії через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним раніше, ніж очікувалося. Вони наберуть чинності на початку наступного тижня.
Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Схоже, що заборона на видачу віз і заморожування активів стосовно чотирьох осіб з Росії, на яких ЄС хоче накласти санкції у зв'язку з тюремним ув'язненням Навального, буде ще швидше: посли ЄС дадуть "зелене світло" на рішення в понеділок, 1 березня, а імена мають бути офіційно опубліковані наступного дня", - зазначив Йозвяк.
Нагадаємо, цього тижня дипломати Європейського союзу схвалили список санкцій проти Росії через Навального. Під обмеження потраплять голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, генпрокурор Ігор Краснов, голова Росгвардії Віктор Золотов і голова Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашников.
Також повідомлялося, що нові санкції проти Росії готують і США. Ці обмеження стануть першим кроком нової адміністрації США в притягненні Росії до відповідальності за порушення прав людини.