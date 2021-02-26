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ЕС введет санкции против России из-за Навального раньше, чем ожидалось

Автор: РБК-Украина

Европейский союз введет санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным раньше, чем ожидалось. Они вступят в силу в начале следующей недели.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Похоже, что запрет на выдачу виз и замораживание активов в отношении четырех лиц из России, на которых ЕС хочет наложить санкции в связи с тюремным заключением Навального, будет еще быстрее: послы ЕС дадут "зеленый свет" на решение в понедельник 1 марта, а имена должны быть официально опубликованы в следующий день", - отметил Йозвяк.

Напомним, на этой неделе дипломаты Европейского союза одобрили список санкций против России из-за Навального. Под ограничения попадут глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

Также сообщалось, что новые санкции против России готовят и США. Эти ограничения станут первым шагом новой администрации США в привлечении России к ответственности за нарушения прав человека.

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Новости Украины ЕвросоюзНавальныйСанкции
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