ЄС наступного тижня скасує санкції проти Арбузова і Табачника

Посли країн Європейського союзу наступного тижня скасують санкції проти колишнього в. о. прем'єр-міністра України Сергія Арбузова і екс-міністра освіти Дмитра Табачника. Таким чином, санкційний список скоротиться до 8 осіб, в ньому залишаться колишній президент Віктор Янукович та його син.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС наступного тижня знімуть санкції з колишнього прем'єр-міністра України Арбузова і екс-міністра освіти Табачника. У списку залишилося тільки 8 осіб, включаючи Януковича та його сина", - зазначив журналіст.

Зазначимо, Арбузов був в. о. голови уряду з 28 січня по 27 лютого 2014 року. Табачник займав пост міністра освіти і науки з 28 лютого 2013 року по 23 лютого 2014 року.