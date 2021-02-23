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ЕС на следующей неделе отменит санкции против Арбузова и Табачника

Автор: РБК-Украина

Послы стран Европейского союза на следующей неделе отменят санкции против бывшего и.о. премьер-министра Украины Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника. Таким образом, санкционный список сократится до 8 человек, в нем останутся бывший президент Виктор Янукович и его сын.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС на следующей неделе снимут санкции с бывшего премьер-министра Украины Арбузова и экс-министра образования Табачника. В списке осталось только 8 человек, включая Януковича и его сына", - отметил журналист.

Отметим, Арбузов был и.о. главы правительства с 28 января по 27 февраля 2014 года. Табачник занимал пост министра образования и науки с 28 февраля 2013 года по 23 февраля 2014 года.

Напомним, ранее сообщалось, что помимо Арбузова и Табачника, из списка санкций могут исключить Александра Януковича - сына бывшего президента. Санкции отменяют, поскольку Украина не может предоставить убедительные доказательства целесообразности их сохранения.Врбузоіва Ставицкого.

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Новости Украины Дмитрий ТабачникЕвросоюзСергей АрбузовСанкции
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