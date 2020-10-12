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ЄС продовжив санкції проти Росії по справі Скрипалів

Автор: Анастасия Рокитна

Рада ЄС продовжила на рік санкції через застосування хімічної зброї, в тому числі по справі отруєння Скрипалів. Санкції продовжили до 16 жовтня 2021 року.

Про це йдеться в заяві Ради ЄС.

У санкційний список входять 9 осіб - п'ять, пов'язані з хімічними нападами в Сирії, і чотири - з застосуванням "Новачка" в Солсбері.

"ЄС продовжив на рік, до 16 жовтня 2021 року, режим санкцій через застосування хімічної зброї", - йдеться в заяві.

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Також санкції введені відносно однієї організації - сирійського Центру наукових досліджень.

Також минулого року президент США Дональд Трамп підписав указ про другий пакет санкцій проти Росії у справі Скрипалів.

Раніше також повідомлялося, що британська поліція вивчає роль президента РФ Володимира Путіна у хімічній атаці у Солсбері.

Цього року США можуть ввести нові санкції проти Росії у зв'язку з отруєнням опозиціонера Олексія Навального.

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Новини України ЕвросоюзРосійська ФедераціяСергій СкрипальСанкції