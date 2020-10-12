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ЕС продлил санкции против России по делу Скрипалей

Автор: Анастасия Рокитна

Совет ЕС продлил на год санкции за применение химического оружия, в том числе по делу отравления Скрипалей. Санкции продлили до 16 октября 2021 года.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

В санкционный список входят 9 человек - пять, связанные с химическими нападениями в Сирии, и четыре - с применением "Новичка" в Солсбери.

"ЕС продлил на год, до 16 октября 2021 года, санкционный режим за применение химического оружия", - говорится в заявлении.

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Также санкции введены в отношении одной организации - сирийского Центра научных исследований.

Также в прошлом году президент США Дональд Трамп подписал указ о втором пакете санкций против России по делу Скрипалей.

Ранее также сообщалось, что британская полиция изучает роль президента РФ Владимира Путина в химической атаке в Солсбери.

В этом году США могут ввести новые санкции против России в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

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