ЄС продовжив на пів року економічні санкції проти Росії

Члени Європейського Союзу продовжили економічні санкції проти Росії на пів року. Рада ЄС прийняла рішення продовжити обмежувальні заходи до 31 липня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба Ради Євросоюзу.

"Сьогодні Рада прийняла рішення продовжити обмежувальні заходи, що діють в даний час відносно окремих секторів російської економіки", - йдеться в заяві Ради.

Відзначимо, Саміт глав держав Євросоюзу 10 грудня взяв політичне рішення в черговий раз продовжити економічні санкції відносно Росії. Останній раз економічні санкції продовжувалися в червні цього року до 31 січня 2021 року на засіданні комітету постпредів ЄС.

Антиросійські економічні санкції ЄС у зв'язку з окупацією Криму вперше були введені 31 липня 2014 року. З тих пір вони багаторазово продовжувалися.

Нагадаємо, минулого разу санкції продовжували після оцінки стану виконання Росією мінських угод щодо врегулювання на Донбасі. В Євросоюзі вважають, що реалізацію домовленостей не досягнуто.

Раніше стало відомо, що Україна ініціює нові санкції проти Росії через приватизацію кримського винзаводу "Массандра". Цього тижня окупаційна влада продала його структурам банку "Росія".