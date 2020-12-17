ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ЄС продовжив на пів року економічні санкції проти Росії

Новость на русском → Брюссель, Четвер 17 грудня 2020 14:04
ЄС продовжив на пів року економічні санкції проти Росії Фото: прапори ЄС (csamir.com)
Автор: Андрій Козловський

Члени Європейського Союзу продовжили економічні санкції проти Росії на пів року. Рада ЄС прийняла рішення продовжити обмежувальні заходи до 31 липня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба Ради Євросоюзу.

"Сьогодні Рада прийняла рішення продовжити обмежувальні заходи, що діють в даний час відносно окремих секторів російської економіки", - йдеться в заяві Ради.

Відзначимо, Саміт глав держав Євросоюзу 10 грудня взяв політичне рішення в черговий раз продовжити економічні санкції відносно Росії. Останній раз економічні санкції продовжувалися в червні цього року до 31 січня 2021 року на засіданні комітету постпредів ЄС.

Антиросійські економічні санкції ЄС у зв'язку з окупацією Криму вперше були введені 31 липня 2014 року. З тих пір вони багаторазово продовжувалися.

Нагадаємо, минулого разу санкції продовжували після оцінки стану виконання Росією мінських угод щодо врегулювання на Донбасі. В Євросоюзі вважають, що реалізацію домовленостей не досягнуто.

Раніше стало відомо, що Україна ініціює нові санкції проти Росії через приватизацію кримського винзаводу "Массандра". Цього тижня окупаційна влада продала його структурам банку "Росія".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Санкції
NEWS
Зараз світ все ще в розпалі пандемії, - ВООЗ
Сергій Щербина, Владислав Красінський, Анастасия Рокитна Зараз світ все ще в розпалі пандемії, - ВООЗ
DAILY
Глава ВООЗ в Європі Ганс Клюге: В одних лише лікарнях не перемогли ні одну пандемію
Сергій Щербина, Владислав Красінський Глава ВООЗ в Європі Ганс Клюге: В одних лише лікарнях не перемогли ні одну пандемію