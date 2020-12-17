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ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

Новина українською → Брюссель, Четверг 17 декабря 2020 14:04
ЕС продлил на полгода экономические санкции против России Фото: прапори ЕС (csamir.com)
Автор: Андрей Козловский

Члены Европейского Союза продлили экономические санкции против России на полгода. Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры до 31 июля 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.

"Сегодня Совет принял решение продлить ограничительные меры, действующие в настоящее время в отношении отдельных секторов российской экономики", - говорится в заявлении Совета.

Отметим, Саммит глав государств Евросоюза 10 декабря принял политическое решение в очередной раз продлить экономические санкции в отношении России. Последний раз экономические санкции продлевались в июне этого года до 31 января 2021 года на заседании комитета постпредов ЕС.

Антироссийские экономические санкции ЕС в связи с оккупацией Крыма впервые были введены 31 июля 2014 года. С тех пор они многократно продлевались.

Напомним, в минувший раз санкции продлевали после оценки состояния выполнения Россией минских соглашений по урегулированию на Донбассе. В Евросоюзе посчитали, что реализация договоренностей не достигнута.

Ранее стало известно, что Украина инициирует новые санкции против России из-за приватизации крымского винзавода "Массандра". На этой неделе оккупационная власть продала его структурам банка "Россия".

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