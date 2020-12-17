ЕС продлил на полгода экономические санкции против России
Члены Европейского Союза продлили экономические санкции против России на полгода. Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры до 31 июля 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.
"Сегодня Совет принял решение продлить ограничительные меры, действующие в настоящее время в отношении отдельных секторов российской экономики", - говорится в заявлении Совета.
Отметим, Саммит глав государств Евросоюза 10 декабря принял политическое решение в очередной раз продлить экономические санкции в отношении России. Последний раз экономические санкции продлевались в июне этого года до 31 января 2021 года на заседании комитета постпредов ЕС.
Антироссийские экономические санкции ЕС в связи с оккупацией Крыма впервые были введены 31 июля 2014 года. С тех пор они многократно продлевались.
Напомним, в минувший раз санкции продлевали после оценки состояния выполнения Россией минских соглашений по урегулированию на Донбассе. В Евросоюзе посчитали, что реализация договоренностей не достигнута.
Ранее стало известно, что Украина инициирует новые санкции против России из-за приватизации крымского винзавода "Массандра". На этой неделе оккупационная власть продала его структурам банка "Россия".