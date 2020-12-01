ЄС закликав Україну продовжити реформи в рамках асоціації

Україна має продовжити реформи, передбачені угодою про асоціацію з Європейським союзом. Останній, у свою чергу, продовжить надавати підтримку.

Про це йдеться в щорічному звіті ЄС про реалізацію угоди про асоціацію з Україною напередодні неформальної зустрічі членів Ради асоціації 8 грудня.

За словами головного дипломата ЄС Жозепа Борреля, Україна продовжує просуватися по шляху реформ, попри агресію Росії та пандемію COVID-19.

"Вкрай важливо, щоб політичні лідери України продовжили ці зусилля і зробили реформи незворотними, особливо в тому, що стосується верховенства закону. Український народ цього чекає", - зазначив він.

Комісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї підкреслив, що Брюссель продовжить підтримку Києва.

"Ми очікуємо, що Україна буде підтримувати спільні цінності демократії, верховенства закону, поваги до міжнародного права і прав людини, включаючи права меншин. Наша спільна мета - підтримати стратегічну орієнтацію України на більш тісну інтеграцію з Європейським союзом", - додав він.

У звіті говориться, що турборежим перших місяців роботи Верховної ради нового скликання відображав очікування українців. ЄС відзначає особливо реалізацію банківської та земельної реформи.

У сфері правосуддя запрацював Вищий антикорупційний суд, однак кількість обвинувальних вироків у цих справах залишається низьким. А нещодавні рішення Конституційного суду взагалі поставили під сумнів досягнення України у боротьбі з корупцією. Брюссель також зазначає, що у справі про шахрайство в ПриватБанку на суму 4,6 млрд євро досі не поставлено крапку.

Крім того, ЄС наголошує, що після анбандлінга оператора газотранспортної системи Україна досі не зробила це з оператором передачі електроенергії.

Нагадаємо, раніше Європарламент виступив із заявою про те, що цінує прогрес реформ в Україні, але розчарований через олігархів.

Зазначимо, угода про спільний авіаційний простір з ЄС запланована на 2021 рік.