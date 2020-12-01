ЕС призвал Украину продолжить реформы в рамках ассоциации

Украина должна продолжить реформы, предусмотренные соглашением об ассоциации с Европейским союзом. Последний, в свою очередь, продолжит оказывать поддержку.

Об этом говорится в ежегодном отчете ЕС о реализации соглашения об ассоциации с Украиной в преддверии неформальной встречи членов Совета ассоциации 8 декабря.

По словам главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, Украина продолжает продвигаться по пути реформ, несмотря на агрессию России и пандемию COVID-19.

"Крайне важно, чтобы политические лидеры Украины продолжили эти усилия и сделали реформы необратимыми, особенно в том, что касается верховенства закона. Украинский народ этого ожидает", - отметил он.

Комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи подчеркнул, что Брюссель продолжит поддержку Киева.

"Мы ожидаем, что Украина будет поддерживать общие ценности демократии, верховенства закона, уважения международного права и прав человека, включая права меньшинств. Наша общая цель - поддержать стратегическую ориентацию Украины на более тесную интеграцию с Европейским союзом", - добавил он.

В отчете говорится, что турборежим первых месяцев работы Верховной рады нового созыва отражал ожидания украинцев. ЕС отмечает особенно реализацию банковской и земельной реформы.

В сфере правосудия заработал Высший антикоррупционный суд, однако количество обвинительных приговоров по этим делам остается низким. А недавние решение Конституционного суда вообще поставили под сомнение достижения Украины в борьбе с коррупцией. Брюссель также отмечает, что в деле о мошенничестве в ПриватБанке на сумму 4,6 млрд евро до сих пор не поставлена точка.

Кроме того, ЕС отмечает, что после анбандлинга оператора газотранспортной системы Украина до сих пор не сделала это с оператором передачи электроэнергии.

Напомним, ранее Европарламент выступил с заявлением о том, что ценит прогресс реформ в Украине, но разочарован из-за олигархов.

Отметим, соглашение о совместном авиационном пространстве с ЕС запланировано на 2021 год.