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ЄС не має наміру вводити загальний карантин і закривати кордони

Автор: Андрій Козловський

Євросоюз не має наміру вводити загальний карантин. Єврокомісія розробила єдину систему класифікації регіонів Євросоюзу в залежності від рівня пандемії з єдиними правилами переміщень.

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Про це заявила глава ЄК Урсула фон дер Ляйєн в поширеному в понеділок відеозверненні.

Також ЄС не буде закривати кордони.

"Єврокомісія розробила систему колірних кодів для регіонів, яка розділить всі регіони ЄС на червону, помаранчеву (жовту) та зелену зони ризику. Система заснована на загальних критеріях та загальні вимоги і дозволить спростити рух через кордони, щоб уникнути їх закриття і введення загального карантину", - заявила вона.

Нагадаємо, у Чехії з понеділка, 12 жовтня, вступили в силу нові обмеження у зв'язку зі зростанням захворюваності коронавірусом.

Крім того, через погіршення ситуації з коронавірусом Італія готується посилити карантин.

Також РБК-Україна писало, що через несприятливу ситуацію з коронавірусом у Польщі ввели тотальний масковий режим.

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