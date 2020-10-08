Польща вводить масковий режим, Словаччина посилює контроль на кордоні

Через несприятливу ситуацію з коронавірусом в Польщі вводиться тотальний масковий режим по всій країні. Нові карантинні обмеження набувають чинності з 10 жовтня.

Про це заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький, передає wpolityce.pl.

За його словами, з 10 жовтня "жовта зона" буде розширена на всю країну. Це означає обов'язковий масковий режим у громадський місцях.

"Сьогодні у нас рекордне зростання інфекцій. В такій динаміці подвоєння кількості нових заражень буде відбуватися кожні три дні. Ми хочемо, щоб це число вирівнялося. Ми хочемо застосувати ту ж стратегію, що й кілька місяців тому... Сьогодні ми маємо рішуче і категорично протистояти другій хвилі, використовуючи накопичений нами досвід і досвід інших країн. Час великих жертв залишився позаду", - зазначив Моравецький.

На посилення карантинних заходів йде і Словаччина. Як заявив словацький прем'єр Ігор Матович, ті, хто приїжджає до країни з Чехії, повинні будуть пред'явити негативний тест на COVID-19.

"Чехія зараз знаходиться в набагато гіршому становищі, ніж ми. На столі лежить питання, чи потрібно посилювати прикордонний режим. Особисто я вважаю, що це потрібно посилити", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Польща посилила карантин у "червоних" та "жовтих" зонах.

А Словаччина з жовтня ввела повторний режим надзвичайної ситуації у зв'язку із зростанням кількості заражень COVID-19.