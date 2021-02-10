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У ЄС назвали дві умови надання Україні другого траншу в 600 млн євро

Автор: Дмитро Левицький

Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс назвав головні умови для надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги. Україна має отримати ще 600 млн євро фінансової допомоги від ЄС.

Про це йшлося на прес-конференції в Брюсселі.

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За словами Домбровскіса, українській стороні потрібно виконати 8 структурних заходів та досягти позитивного прогресу з Міжнародним валютним фондом.

"Надання другого траншу вимагатиме виконання Україною 8 структурних заходів, які Україна зобов'язалася реалізувати, та, по-друге, треба досягти позитивного поступу з МВФ в рамках програми Stand-by. Дуже важливо забезпечувати судову реформу, зробити антикорупційну інфраструктуру дієвою та покращувати інвестиційний клімат", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно в ЄС заявили, що отримання Україною макрофінансової допомоги залежить від централізованих закупівель медичних препаратів через державне підприємство.

Крім того, віце-прем'єр з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла РБК-Україна, коли Україна зможе отримати другий транш макрофінансової допомоги від ЄС.

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