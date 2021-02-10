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В ЕС назвали два условия предоставления Украине второго транша в 600 млн евро

Автор: Дмитрий Левицкий

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис назвал главные условия для предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи. Украина должна получить еще 600 млн евро финансовой помощи от ЕС.

Об этом шла речь на пресс-конференции в Брюсселе.

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По словам Домбровскиса, украинской стороне нужно выполнить 8 структурных мероприятий и достичь позитивного прогресса с Международным валютным фондом.

"Предоставление второго транша потребует выполнения Украиной 8 структурных мероприятий, которые Украина обязалась реализовать, и, во-вторых, надо достичь позитивного прогресса с МВФ в рамках программы Stand-by. Очень важно обеспечивать судебную реформу, сделать антикоррупционную инфраструктуру действенной и улучшать инвестиционный климат", - сказал он.

Напомним, недавно в ЕС заявили, что получение Украиной макрофинансовой помощи зависит от централизованных закупок медицинских препаратов через государственное предприятие.

Кроме того, вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала РБК-Украина, когда Украина сможет получить второй транш макрофинансовой помощи от ЕС.

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