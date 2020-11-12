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ЄС міг би оголосити Україну кандидатом на вступ у 2027, - посол Литви

Автор: РБК-Україна

Європейський союз міг би оголосити Україну кандидатом на вступ у 2027 році. Ця мета міститься в ініціативі колишнього литовського прем'єра Андрюса Кубілюса "Україна-2027".

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив посол Литви Вальдемарас Сарапінас.

За його словами, основна мета ініціативи Кубілюса - об'єднати зусилля країн Євросоюзу для допомоги Україні в реформах та зростанні її економіки.

"Під час другого головування Литви в Раді ЄС, яке відбудеться в 2027 році, Європейський союз міг би оголосити Україну кандидатом до ЄС ", - сказав Сарапінас.

Він зазначив, що це мобілізувало б Україну в питанні подальших демократичних реформ.

"Без сумніву, це амбітний план. Щоб він здійснився, для України важливо закріпити успіхи і надалі рішуче виконувати реформи, а для ЄС - всіляко і послідовно підтримувати європейський вибір України", - додав Сарапінас.

Він також повідомив, що в середині 2021 року в Вільнюсі відбудеться четверта конференція щодо реформ в Україні.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна не просто стати членом Європейського союзу, а бути рівноправним його учасником.

Він також зазначав, що Україна прагне отримати чітку і сформульовану перспективу членства в ЄС.

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