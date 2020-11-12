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ЕС мог бы объявить Украину кандидатом на вступление в 2027, - посол Литвы

Новина українською → Киев, Четверг 12 ноября 2020 13:43
ЕС мог бы объявить Украину кандидатом на вступление в 2027, - посол Литвы Фото: посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас (facebook com valdemaras sarapinas)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз мог бы объявить Украину кандидатом на вступление в 2027 году. Эта цель содержится в инициативе бывшего литовского премьера Андрюса Кубилюса "Украина-2027".

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил посол Литвы Вальдемарас Сарапинас.

По его словам, основная цель инициативы Кубилюса - объединиться усилия стран Евросоюза для помощи Украине в реформах и росте ее экономики.

"Во время второго председательства Литвы в Совете ЕС, которое состоится в 2027 году, Европейский союз уже мог бы объявить Украину кандидатом в ЕС ", - сказал Сарапинас.

Он отметил, что это бы мобилизовало Украину в вопросе дальнейших демократических реформ.

"Без сомнения, это амбициозный план. Чтобы он осуществился, для Украины важно закрепить успехи и в дальнейшем решительно выполнять реформы, а для ЕС - всячески и последовательно поддерживать европейский выбор Украины", - добавил Сарапинас.

Он также сообщил, что в середине 2021 года в Вильнюсе пройдет четвертая конференция по реформам в Украине.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна не просто стать членом Европейского союза, а быть равноправным его участником.

Он также отмечал, что Украина стремится получить четкую и сформулированную перспективу членства в ЕС.

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