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Меркель закликала дотримуватися перемир'я в Карабасі

Новость на русском → Берлін, Понеділок 12 жовтня 2020 03:59
Меркель закликала дотримуватися перемир'я в Карабасі Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Баку і Єреван до негайного припинення вогню в Нагірному Карабасі. Вона обговорила це питання з прем'єр-міністром Вірменії Николом Пашиняном під час телефонної розмови.

Про це повідомляє DW.

Меркель закликала відновити переговори мінської групи щодо перемир'я.

"Бойові дії повинні бути негайно припинені, а предметні переговори в рамках Мінської групи (Організації з безпеки і співробітництва в Європі, - ред.) відновлено", - йдеться в заяві прес-служби уряду.

Канцлер Німеччини привітала угоду про припинення вогню в гуманітарних цілях, досягнуте Вірменією і Азербайджаном в Москві, і підкреслила, що воно "має дотримуватися всіма сторонами".

Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан погодили спільний документ за підсумками переговорів, що пройшли в Москві з-за конфлікту в Нагірному Карабасі, згідно з яким з 12:00 10 жовтня в регіоні оголошено перемир'я.

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що повернеться за стіл переговорів з Вірменією, коли закінчиться фаза військового протистояння.

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