Єрмак про важливість нормандського саміту: рішення приймаються на рівні лідерів

Україна продовжує наполягати на проведенні нового саміту "нормандської четвірки". Він необхідний, оскільки всі політичні рішення щодо врегулювання на Донбасі приймають лідери України, Росії, Німеччини та Франції.

Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак на виступі в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House, передає сайт президента.

За його словами, Київ зацікавлений у якнайшвидшому проведенні такої зустрічі, оскільки війна триває саме на українській території.

"В цьому нас підтримують наші партнери по нормандському формату - Німеччина і Франція. І ми вважаємо, що це вкрай необхідно для того, щоб рухатися вперед і зробити те, чого так чекає весь український народ", - підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, раніше Єрмак заявив, що Україна використовує всі можливі переговорні майданчика для завершення війни на Донбасі, а російська сторона повинна виконувати досягнуті домовленості.

Він також припустив, що зустріч політичних радників нормандської четвірки може пройти наступного тижня. За його словами, на ній сторони спробують все-таки домовитися про саміт лідерів.