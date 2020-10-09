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Єрмак про важливість нормандського саміту: рішення приймаються на рівні лідерів

Автор: РБК-Україна

Україна продовжує наполягати на проведенні нового саміту "нормандської четвірки". Він необхідний, оскільки всі політичні рішення щодо врегулювання на Донбасі приймають лідери України, Росії, Німеччини та Франції.

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Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак на виступі в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House, передає сайт президента.

За його словами, Київ зацікавлений у якнайшвидшому проведенні такої зустрічі, оскільки війна триває саме на українській території.

"В цьому нас підтримують наші партнери по нормандському формату - Німеччина і Франція. І ми вважаємо, що це вкрай необхідно для того, щоб рухатися вперед і зробити те, чого так чекає весь український народ", - підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, раніше Єрмак заявив, що Україна використовує всі можливі переговорні майданчика для завершення війни на Донбасі, а російська сторона повинна виконувати досягнуті домовленості.

Він також припустив, що зустріч політичних радників нормандської четвірки може пройти наступного тижня. За його словами, на ній сторони спробують все-таки домовитися про саміт лідерів.

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Новини України СамітАндрій ЄрмакНормандська четвірка