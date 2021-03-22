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Єрмак про протести біля ОП: учасники акції були налаштовані на провокацію конфлікту

Автор: Роман Тверденко

Учасники акції біля Офісу президента України у суботу, 20 березня, спочатку були налаштовані на конфлікт. Та їх поведінка було неприпустимим, особливо під час війни.

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак під час онлайн-зустрічі з послами Євросоюзу і країн "Великої сімки".

На його думку, що в суботу біля будівлі ОП проходив не мирний протест.

"Люди, які прийшли на вулицю Банкову, були налаштовані на провокацію конфлікту. Те, що відбувалося в суботу, абсолютно неприпустимо для демократичної держави, яке знаходиться в стані війни і дуже дорогою ціною виборола своє право на свободу і незалежність", - зазначив він.

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