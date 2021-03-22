Ермак о протестах возле ОП: участники акции были настроены на провокацию конфликта

Участники акции возле Офиса президента Украины в субботу, 20 марта, были настроены изначально на конфликт. И их поведение было недопустимым, особенно во время войны.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-встречи с послами Евросоюза и стран "Большой семерки".

"Люди, которые пришли на улицу Банковую, были настроены на провокацию конфликта. То, что происходило в субботу, абсолютно недопустимо для демократического государства, которое находится в состоянии войны и очень дорогой ценой завоевала свое право на свободу и независимость", - отметил он.

По его мнению, что в субботу возле здания ОП проходил не мирный протест.

Напомним, в субботу, 20 марта, в Киеве произошли беспорядки под Офисом президента, где проходила акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. Участники акции забросали здание файерами и петардами, обрисовали стены краской, разбили стекла, а также подожгли табличку.

После беспорядков полиция задержала одного из участников акции, который, по версии правоохранителей, повредил дверь Офиса президента. Задержанному уже предъявили обвинение.

На следующий день в Офисе президента оценили ущерб, причиненный участниками акции протеста.