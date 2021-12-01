Єрмак про Бурбу: його привів до мене Аваков

Він розповів, як познайомився з Бурбою, коли той був начальником ГУР МО.

"Його привів до мене Арсен Аваков. Арсен Борисович сказав, що зі мною хоче поговорити одна людина", - розповів він.

Єрмак розповів, що Аваков представив їх один одному і сказав - "А тепер залишу вас удвох".

"І далі пан Бурба почав мені розповідати про те, що йому відомо про нібито існування якихось плівок, на яких є мій брат, і що він може допомогти мені вирішити якусь проблему", - розповів голова ОП.