Єрмак про Бурбу: його привів до мене Аваков

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак розповів про знайомство з уже колишнім керівником Головного управління розвідки Міноборони Василем Бурбою. За його словами, його до нього привів екс-голова МВС Арсен Аваков.
Про це Єрмак заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
Він розповів, як познайомився з Бурбою, коли той був начальником ГУР МО.
"Його привів до мене Арсен Аваков. Арсен Борисович сказав, що зі мною хоче поговорити одна людина", - розповів він.
Єрмак розповів, що Аваков представив їх один одному і сказав - "А тепер залишу вас удвох".
"І далі пан Бурба почав мені розповідати про те, що йому відомо про нібито існування якихось плівок, на яких є мій брат, і що він може допомогти мені вирішити якусь проблему", - розповів голова ОП.
Нагадаємо, Василь Бурба раніше очолював головне управління розвідки Міноборони України.
Зазначимо, журналісти видання Bellingcat опублікували своє розслідування про спецоперацію щодо затримання бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", яку готували українські спецслужби. Після чого ім'я екс-очільника ГУР стало активно з'являтися в ЗМІ.