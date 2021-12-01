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Ермак о Бурбе: его привел ко мне Аваков

Автор: Сергей Щербина, Анастасия Рокитна

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о знакомстве с уже бывшим руководителем Главного управления разведки Минобороны Василием Бурбой. По его словам, его к нему привел экс-глава МВД Арсен Аваков.

Об этом Ермак заявил в интервью РБК-Украина.

Он рассказал, как познакомился с Бурбой, когда тот был начальником ГУР МО.

"Его привел ко мне Арсен Аваков. Арсен Борисович сказал, что со мной хочет поговорить один человек", - рассказал он.

Ермак рассказал, что Аваков представил их друг другу и сказал - "А теперь оставлю вас вдвоем".

"И дальше господин Бурба начал мне рассказывать о том, что ему известно о якобы существовании каких-то пленок, на которых есть мой брат, и что он может помочь мне решить какую-то проблему", - рассказал глава ОП.

Напомним, Василий Бурба ранее возглавлял Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отметим, журналисты издания Bellingcat опубликовали свое расследование о спецоперации по задержанию боевиков частной военной компании "Вагнера", которую готовили украинские спецслужбы. После чего имя экс-главы ГУР стало активно появляться в СМИ.

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Арсен АваковАндрей Ермак